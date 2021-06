Nuevo hecho vandálico en el Hogar de Discapacidad MLH

Las Heras-, En el transcurso del fin de semana, nuevamente el Hogar de Discapacidad del municipio fue vandalizada..

No hace mucho fue noticias por el ingreso en el mismo y robo de elemento de vital importancia, sino que este fin de semana nuevamente fueron víctimas de la delincuencia.

Desde la página de Facebook del mencionado lugar, fueron los mismos en anunciar la indignación que sintieron cuando encontraron el lugar roto.

El mensaje fue el siguiente: “La verdad que no los entiendo no sé qué les pasa parece que se las agarraron con nosotros o nos tomaron de punto anoche rompieron un vidrio y volvieron a entrar a nuestro hogar a robar. Capas que piensan que tenemos de todo y no nos hace falta nada, pero están muy equivocados no tenemos mucho, pero lo que tenemos es muy importante porque es para el uso de los alumnos que asisten al hogar. Esto me da muchas impotencia y bronca.