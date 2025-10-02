Oficializaron aumentos en las tarifas de luz y gas desde octubre

Nacionales-, A cuánto subirán las facturas?? // El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial las resoluciones que confirman los incrementos en todo el país.

El Ministerio de Economía, junto al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), oficializó este miércoles los nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas que comenzarán a regir desde octubre para usuarios residenciales y no residenciales de todo el país.

En el caso de la luz, las facturas de octubre reflejarán una suba del 3,13% en Edenor y del 3,07% en Edesur, vinculadas al ajuste del Costo Propio de Distribución (CPD) y al traslado de los precios mayoristas de la energía. A esto se suman actualizaciones en el Valor Agregado de Distribución (VAD), fijado en $52.202 para Edenor y $48.223 para Edesur, más los cargos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.

La normativa también establece que el impacto final en las boletas dependerá del nivel de segmentación de cada hogar:

Nivel 1 (altos ingresos): pagan la tarifa plena.

Niveles 2 y 3 (bajos y medios ingresos): mantienen topes y subsidios.

Suba en el gas: lo que cambia en octubre

En paralelo, la Secretaría de Energía confirmó la actualización de tarifas para los usuarios de Metrogas, con aumentos en márgenes de distribución y en los precios del gas establecidos bajo el Plan Gas.Ar.

Mediante la Resolución 742/2025, se dispuso además un recargo del 7% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que será trasladado a las facturas.

Los cuadros tarifarios actualizados deberán detallar el precio del gas, los subsidios aplicados y las bonificaciones para los usuarios de menores ingresos. (La opinion austral)

