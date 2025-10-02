Aylen Martínez, futbolista que participará en el Torneo Arg. de Selecciones

Las Heras-, El mismisimo Intednete Antonio Carambia anuncio que hoy recibío en su despacho, junto a Julián Saúco el secretario de Gobierno, a Aylen Martínez, una joven futbolista de nuestra localidad que este mes participará en el Torneo Argentino de Selecciones C20 en la ciudad de Rosario.

Los funcionarios felicitaron por este gran logro y por el esfuerzo que la llevó hasta acá.

Desde el Municipio y la Intendencia anunciaron que van a seguir acompañando y apostando a nuestros deportistas locales, porque ellos son quienes nos representan con orgullo y llevan en alto el nombre de Las Heras.

