Operativos prevencionales y labores comunitarias

Santa Cruz-, En el marco de las acciones dispuestas por la Dirección General de Policía Caminera, se llevaron a cabo diversos operativos y tareas preventivas en distintos puntos de la provincia, reafirmando el compromiso del personal policial con la seguridad vial y la comunidad.

La División Unidad Operativa Caminera La Esperanza realizó patrullajes preventivos sobre la Ruta Nacional N°40 y la Ruta Provincial N°5, con paradas preventivas en Estancia Río Pelke y Estancia Kalken Aike. A pesar de los fuertes vientos y la alerta amarilla vigente, se mantuvo buena visibilidad para la circulación vehicular. Durante el recorrido se constató una importante circulación de vehículos y gran concurrencia en la Estación EPA. Posteriormente el personal efectuó una parada preventiva y control de colectivos en inmediaciones del Hotel La Esperanza, verificando el ascenso y descenso de pasajeros en unidades de corta y larga distancia.

Asimismo, personal de la Sección Unidad Operativa Gobernador Mayer, dependiente de esta División, realizó tareas de forestación y mantenimiento general en el ámbito de la dependencia, consistentes en limpieza del predio, acondicionamiento de espacios verdes y plantación de ejemplares arbóreos, con fines de embellecimiento y preservación ambiental.

Por su parte, la División Unidad Operativa Caminera Güer Aike – Sección Bella Vista desarrolló controles preventivos e identificación de personas y vehículos conforme directivas de la superioridad, en el Portal Güer Aike – Bella Vista. Los procedimientos se realizaron de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 24.449/95, utilizando el sistema SIFCOP de manera alternada, sin registrarse novedades. Al cierre de la jornada, se contabilizaron 47 vehículos entrantes con 103 personas, 74 vehículos salientes con 148 personas, 6 colectivos entrantes con 189 personas y 6 colectivos salientes con 227 personas. En la Sección Bella Vista se registró el paso de 14 vehículos con 26 personas identificadas.

Finalmente, la División Unidad Operativa Caminera Chimen Aike efectuó un control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Nacional N°3, km 2618, en forma conjunta con personal de la División Operaciones Rurales RG. La labor se desarrolló con normalidad, sin registrarse novedades.

Estas acciones preventivas refuerzan la presencia institucional en las rutas nacionales y provinciales, promoviendo la seguridad vial, el cumplimiento de la normativa vigente y el fortalecimiento del vínculo entre la Policía y la comunidad.

