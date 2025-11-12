Quincho del Polideportivo en su última etapa y pensado para la comunidad

Las Heras-, El nuevo quincho del Polideportivo de SIPGER en Las Heras entra en su tramo final de obra. Tendrá un salón de usos múltiples de 230 m², una cocina totalmente equipada de 42 m² y 16 baños distribuidos en sectores masculino y femenino, con capacidad para más de 200 personas. Será un espacio moderno para eventos, capacitaciones y reuniones familiares, sumando infraestructura de calidad al complejo deportivo del camping petrolero.

La iniciativa se enmarca en el plan de infraestructura de SIPGER y la Mutual 12 de Septiembre para fortalecer el tejido social y ofrecer mejores servicios a trabajadores y vecinos. Referentes del sindicato vienen supervisando los avances y destacan que este quincho será un punto de encuentro para la comunidad de Las Heras, complementando el desarrollo del polideportivo más grande de la región.

Con la obra en última etapa, el quincho quedará listo para integrarse a la agenda de actividades deportivas y comunitarias del predio, aportando un ámbito calefaccionado, funcional y accesible para celebraciones, jornadas formativas y acciones solidarias en toda la zona norte de Santa Cruz.

