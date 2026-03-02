Orgullo local en el tablero

Regionales-, El joven ajedrecista Caleb Mamani participó del Torneo Abierto de Ajedrez, realizado en Playa Unión, Chubut.

Durante la jornada se disputaron 6 rondas, con un ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, enfrentando a varios de los mejores jugadores de la provincia.

Caleb no solo sumó experiencia competitiva, sino que además logró subir 23 puntos en su rating ELO internacional, el sistema que mide la fuerza de cada jugador a nivel mundial.

Municipio: » felicitamos a Caleb por representar a nuestra localidad, y lo alentamos a seguir avanzando en este camino de desafíos y logros».

