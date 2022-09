Padre Fabián: Esperar el momento con mucha paz

Las Heras-, Fabián González Balsa, presbítero de Las Heras, será designado obispo auxiliar de la Diócesis de Río Gallegos este sábado 17 de septiembre a las 15:00 horas. Contó sus sensaciones y los trabajos que realizará de cara a este nuevo desafío. Vale destacar que la designación será transmitida a través de los medios públicos LU14 Radio Provincia y de LU85 TV Canal 9.

Este sábado 17 de septiembre, a las 15:00 horas, se realizará la designación del obispo auxiliar de la Diócesis de Río Gallegos, Fabián González Balsa, presbítero de Las Heras. En este sentido, Fabián González Balsa, dialogó con La Parada, programa que se emite en Tiempo FM 97.5, y aseguró “los sentimientos son encontrados, es un momento muy lindo para la comunidad y toda la gente, para mi también. Un momento donde Dios regala mucha ternura, a la espera del día organizando los últimos detalles”.

En cuanto a la tarea que tendrá como Obispo Auxiliar, detalló “por lo que veo de otros hermanos, es dar una mano en todo lo que sea al Obispo titular al padre Jorge García Cuerva. Estar para lo que él necesite y también al servicio de las distintas comunidades que son muchísimas”.

Respecto a los desafíos que tiene de cara al futuro: “El desafío es estar muy cerca de la realidad y las comunidades, llevando el mensaje de Jesús, la palabra y el consuelo. No es muy diferente los desafíos que se me plantean, es hacer lo que necesita la Diócesis”.

Por otro lado, hizo mención a su carrera dentro del sacerdocio y expresó “muy feliz, uno supone con la gracia de Dios que va a seguir haciéndolo con mucho trabajo. Siempre fui de trabajar mucho, estuve en hospitales, escuelas, barrios carenciados, parroquias de distintas localidades, estuve misionando. Estos 28 años de sacerdote fueron muy bellos, no tengo palabras de agradecimiento a Dios por lo que me ha regalado todo este tiempo. Siempre tratando de llevar la palabra a esos corazones necesitados”.

Comentó que todavía no mantuvo conversaciones con el Papa Francisco, sin embargo, consideró que pronto lo hará “supongo que cuando me toque ir a Roma para unos cursos que tienen que hacer los Obispos seguramente hablaré ahí”. “Al Papa Francisco lo conozco hace mucho tiempo, mi trato con él era cuando era Jorge Bergoglio el Cardenal de Buenos Aires, en mi caso, no está esa ansiedad como de la gente que no lo conoce o no ha tenido trato, siempre le hago llegar noticias mías”, contó Fabián González Balsa.

Por último, fue consultado por la recorrida que va a realizar en el próximo tiempo tanto en Santa Cruz como en la provincia de Tierra del Fuego. “Vamos a paso a paso, por ahora me quedó acá porque hay mucho trabajo por continuar, hay cosas pendientes, esto lo vamos charlando con el padre Jorge, y luego iremos viendo”, concluyó.

Vale remarcar que la designación del obispo auxiliar de la Diócesis de Río Gallegos, Fabián González Balsa, será transmitida a través de los medios públicos LU14 Radio Provincia y de LU85 TV Canal 9. (Nota: Tiempo Sur)