Piden testigos que declaren por el asesinato de “Tevy” Velasquez

Las Heras-, 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗵𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮𝘀𝗲𝘀𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝟮𝟮 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝗰𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗽𝗹𝗮𝘇𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝘁í𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝗿𝗼𝗻 publicamente 𝗾𝘂𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗲𝘀𝘁𝘂𝘃𝗶𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗲𝘀𝗲 𝗱í𝗮 𝘀𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻 𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗮𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗿 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹.

A través de las redes sociales, familiares de Patricio “Tevy” Velásquez, el hombre asesinado el 22 de diciembre de 2025 en la plaza San Martín, difundieron un mensaje solicitando la colaboración de todas las personas que estuvieron en el lugar al momento del hecho.

El pedido fue compartido desde el muro de Patricia Aguirre, madre de Nahiara Velásquez, una de las hijas de la víctima. En el mensaje, se pide a los posibles testigos que, cuando sean convocados por la Justicia, se presenten a declarar, ya que sus testimonios podrían resultar fundamentales para el avance de la investigación.

La publicación fue acompañada por una fotografía de Emiliano Oliveras, asesino de Velásquez, con el objetivo de difundir su imagen en el marco del pedido de justicia y de colaboración para la causa.

“Les pido por favor que se presenten, son muy importantes para la causa, para que gente como esta no esté en la calle caminando como si nada”, expresa parte del mensaje difundido en redes sociales.

Los familiares también manifestaron el profundo dolor que dejó el hecho, señalando que las hijas de Velásquez presenciaron el momento en que su padre fue atacado, una situación que marcó profundamente a la familia.

Además, denunciaron que Oliveras habría enviado solicitudes de amistad en redes sociales a una de las hijas de la víctima, lo que generó aún más indignación en el entorno familiar.

En el mensaje, también remarcan que la participación de los testigos puede ser clave para que hechos como este no vuelvan a repetirse, recordando que “ese día fue Tevy, pero pudo haber sido tu papá, tu hermano o tu hijo”.

Por ello, reiteraron el pedido a quienes estuvieron en la plaza San Martín aquel día para que colaboren con la Justicia y aporten su testimonio cuando sean convocados.

