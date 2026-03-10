Un sujeto fue detenido por abuso sexual

Pico Truncado-, La detención tuvo lugar tras un allanamiento en una vivienda de calle Perito Moreno al 1000 de Pico Truncado. Al sujeto que se le imputa el cargo de abuso sexual. Además, los investigadores le secuestraron el teléfono celular, el cual fue integrado a la causa que continúa en investigación.

En horas de la tarde de este viernes, personal de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado llevó adelante un procedimiento que culminó con la detención de un hombre en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 119 del Código Penal Argentino. (Abuso sexual)

El operativo se realizó alrededor de las 13:35, cuando efectivos de la DDI dieron cumplimiento a una orden de captura y detención, requisa personal y secuestro de elementos vinculantes, en relación a una causa de abuso sexual.

Durante el procedimiento fue detenido, en carácter de incomunicado, un hombre de 38 años, oriundo de la ciudad de Pico Truncado. La causa investiga presuntos delitos contra la integridad sexual, encuadrados en el artículo 119 del Código Penal, en distintas modalidades y calificaciones legales.

Asimismo, en el marco de las diligencias judiciales, el personal interviniente procedió al secuestro de un teléfono celular que se encontraba en poder del causante, elemento que será incorporado a la investigación en curso.

El procedimiento se llevó a cabo con conocimiento e intervención del Juzgado de Instrucción Nº1 de Pico Truncado, a cargo por subrogancia legal del Dr. Marcelo Nieva, con intervención de la Secretaría Penal a cargo de la Dra. Lorena González.

Tras su detención en un domicilio de calle Perito Moreno al 1000 de la localidad de Pico Truncado, el individuo fue trasladado inicialmente a la División Comisaría Primera, donde fue sometido al correspondiente examen médico, y posteriormente derivado por personal de la DDI a una Comisaría de la ciudad de Caleta Olivia, donde permanece alojado a disposición de la sede judicial interviniente, a la espera de su declaración indagatoria.

La investigación continúa bajo directivas del magistrado interviniente.

(Tiempo sur)

TIENDA DE MASCOTAS 9 DE JULIO (EX RIO GALLEGOS) y C. FERNANDEZ

Visited 226 times, 27 visit(s) today