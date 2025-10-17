Policia detiene a dos alcoholizados por generar disturbios.

Las Heras-, Segun el parte de prensa aportado a Periodico Las Heras, dos masculinos de 28 años y 29 años fueron reducidos y llevados a la Division Comisaria Primera, en calidad de contraventores por generar disturbios en la via publica

DESARROLLO:

El pasaso miercoles cerca de las 18:00 hs se solicito presencia policial en la calle Ramos Mejias al 1000, en virtud de existir un grupo de tres personas masculinas que realizaban ademanes ofensivos e invitaban a pelear a cuanto transeúnte se cruzara en el camino.

Rápidamente se dirigió al lugar una comisión policial de la Division Comisaria Primera y en entrevista con algunos vecinos manifestaron lo informado telefónicamente, y al no divisar a los revoltosos se procedió a realizar un rastrillaje por la zona que dio sus frutos en el Pje La Estepa y Mitre.

Finalmente la policia obserba a los tres hombres en aparente estado de ebriedad realizando ademanes ofensivos hacia transeuntes y al percatarse de la presencia policial, dos de estos masculinos ejercen una conducta hostil y de agresión verbal hacia la policía y negándose a aportar datos filiatorios en todo momento.

Cuando los uniformados intentan realizar un palpado preventivo de armas, uno de ellos le arrojo una piña a un efectivo policial, por lo que debieron reducirlos y esposarlos para luego ser llevados a la dependencia policial.

Los sujetos ingresaron en calidad de contraventores y cumplido los plazos legales fijaron domicilio y recuperaron sus libertades.

