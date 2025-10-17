Le llevaba dinero a su Ex. y fue agredido por la nueva pareja.

Las Heras-, El parte de prensa aportado a este medio, comenta que este jueves pasado al rededor de las 00:35 Hs, se apersono en la División comisaria primera un hombre denunciando que hubo de acercarse a un domicilio de la calle sarmiento donde reside su ex mujer con sus dos hijas a dejarle dinero y tuvo que llamar varias veces al teléfono de la madre de las menores, y al no recibir respuesta alguna, egreso del domicilio un sujeto mayor de edad identificándose como la actual pareja de la mujer, para luego agredirlo con golpes en el rostro.

En un intento de defensa el agredido perdió en el lugar un celular marca Samsung y un par de anteojos recetados, para subirse rápidamente a su vehículo Ford K y retirarse rápidamente del domicilio.

En la huida, el agresor empezó a arrojarle piedras hacia el vehículo logrando este romperle el parabrisas y provocar daños en la chapa del automóvil, a raíz del hecho se constató lo denunciado en el automotor y tomo intervención el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 local

