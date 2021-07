Prof. Raúl Leuquen realiza un reclamo afuera de la Escuela

Las Heras-, El profesor Raúl Leuquen realiza ahora un reclamo frente a la escuela, donde lo anunció de la siguiente manera: «Sentir la impotencia,bronca y olvido…solo quien la pasa puede entenderlo…hoy tomo esta decision porque estoy harto de vivir como una porqueria que no soy…harto de promesas …hoy decido sentarme afuera dela Escuela que fue mi casa Oschen Aike …para pedir para comer y dos medicamentos mas…ya que ADOSAC me compro los remedios para el corazon…tengo un derrrame en la vista…necesito mis gotas…hoy voy a estar hasta laa 14hs pero voy a seguir estando …QUIEROJUBILARME…QUIEN HIZO MAL LOS PAPELES…HACEN MAS DE DOS AÑOS Y MESES QUE ESPERO…QUIERO JUBILARME POR MI SALUD Y MIS REMEDIOS…ME QUEDE CON UN SOLO CARGO Y LOS DESCUENTOS ME COMEN TODO …HASTA EL AÑO PASADO VIVI CON 9000$ ahora cobro 15000$ de los cuales 6000$ van para medicammemtos que debo comprar dos veces al mes QUE HAGO?Hoy me siento afuera de la escuela para pedir una ayuda por poco que sea me ayuda…si mi familia o amigos sienten verguenza lo lamento uo lucho por mi nadie lo va a hacer…NO DOY MAS QUIERO JUBILARME…yo mal o bien di mi vida por la educacion…no estuve de adorno…soy paciente cardiovascular severo,hipertenso,con artrosis y escoliosis en la columna…alguien de PROVINCIA que no sea versero puede hacer algo?siento TRISTEZA DOLOR ANGUSTIA ….Perdon..