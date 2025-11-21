Pte. del HCD, Dr. Gómez, encabezó una sesión histórica en la EPP Nº3

Las Heras-, Por primera vez en la historia de Las Heras, el Honorable Concejo Deliberante sesionó dentro de una institución educativa en el marco del programa “El Concejo en tu Escuela”, iniciativa que busca acercar la democracia a los estudiantes y fortalecer la formación ciudadana.

En un hecho sin precedentes para la ciudad, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante Dr. Mauricio Gómez, encabezó este jueves una sesión histórica en la E.P.P. N°3 “Benjamín Zorrilla”, dando inicio al programa institucional “El Concejo en tu Escuela”.

Se trata de la primera vez que el cuerpo legislativo traslada su actividad formal a un establecimiento educativo, marcando un hito en la vinculación entre las instituciones democráticas y la comunidad escolar.

Con la propuesta los alumnos lograron observar el desarrollo real de una sesión del Concejo Deliberante. Directivos y docentes destacaron el valor pedagógico de esta experiencia inédita.

Además, el cuerpo legislativo llevó adelante la sesión ordinaria, en la que Gomez, presentó cuatro proyectos de relevancia, siendo:

Interés Municipal y Deportivo: TAP TEAM Las Heras y Benjamín Blanco

Durante el tratamiento, el Dr. Mauricio Gómez expuso sobre la importancia del deporte como herramienta de inclusión y resaltó la trayectoria del equipo y la histórica clasificación mundialista del joven Benjamín Blanco. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Interés Municipal, Social y Sanitario: Servicio de Enfermería Comunitaria

Gómez destacó la labor territorial del equipo de Enfermería Comunitaria del Hospital Distrital, subrayando su rol durante los años postpandemia y su presencia continua en instituciones educativas, centros de salud y zonas rurales. El Concejo acompañó el reconocimiento.

Ordenanza: "Casa de Altos Estudios Prof. Analía Bande"

El Presidente del HCD fundamentó la importancia de homenajear a la docente Analía Bande, cuyo legado educativo marcó generaciones. Señaló que la designación del edificio “pone en valor la historia y la identidad educativa de la localidad”. La ordenanza fue aprobada por el pleno.

Interés Municipal y Cultural: Holy Fest "Fiesta Santa"

Gómez expuso acerca del impacto comunitario del evento organizado por la Jefatura de Culto Municipal, destacando la articulación con diversas iglesias locales y la labor social realizada durante la jornada. El proyecto recibió acompañamiento total del cuerpo.

Declaraciones del Pte. del HCD, Dr. Mauricio Gómez

El titular del Concejo expresó:

“Hoy vivimos una jornada histórica. Nunca antes el Concejo Deliberante había sesionado dentro de una escuela de nuestra ciudad. Acercar la democracia a los chicos es sembrar ciudadanía y construir futuro.”

Sobre la aprobación de los proyectos, agregó:

“Cada reconocimiento que aprobamos hoy representa a nuestra gente: al deporte que nos enorgullece, a la salud que acompaña en cada barrio, a la educación que deja huellas y a las instituciones que trabajan por la comunidad. Nuestro trabajo es estar presentes y acompañar esas realidades.”

Finalmente, afirmó:

“Como Presidente del HCD, seguiré impulsando iniciativas que acerquen el Estado a la gente y que fortalezcan la participación de cada vecino»

La jornada concluyó con un reconocimiento especial de la institución educativa por la realización histórica de esta primera sesión dentro de una escuela.

El programa “El Concejo en tu Escuela” consolida un puente entre el sistema educativo y el legislativo local.

