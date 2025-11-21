Y un día apareció la Concejal Paola Paz en publico

Las Heras-, La concejal Paola Paz una de las integrantes del Honorable Concejo Deliberante, fue el centro de atención este año 2025 por su ausencia en el recinto y en toda actividad en la ciudad.

La Edil al comienzo de este periodo, se había dado a entender en rumores que habría viajado al norte del pais para asistir a un familia enfermo, por lo menos esto es lo que muchos cercanos a ella contestaron a quienes preguntaban en el recinto.

Su bloque, si bien estuvo abierto y en atención al publico, la concejal brillo por su ausencia sin pasar desapercibida en este años 2025.

La concejal a pesar de las duras criticas en redes sociales y medios de comunicación, nunca se justifico a la sociedad al cual le debe explicación, teniendo en cuenta que se debe a la comunidad tanto ella y su gente.

En todo esos meses nunca se pronuncio por su ausencia en ningún medio ni en sus redes sociales, asiendo que los rumores que se fue a vivir a su tierra natal mientras cobraba como funcionaria sea mas fuerte esta situación.

Ahora de la noche a la mañana, apareció en videos y fotos sesionando en un evento en la Escuela Primaria N3, donde algunos testigos son contaban que la concejal estuvo prácticamente seria y con pocas ganas de estar.

Lo indignante de esta situación es que solo resta como mucho una o dos sesiones mas y la concejal entra en receso nuevamente.

Hoy se conoce todo lo que piensan nuestros funcionarios locales y provinciales ante distintas situaciones de preocupación que atraviesa la localidad y la provincia, pero de la Edil Paz, no se conoce nada ante su majestuosa ausencia.

Sin justificativos a la ciudadanía, sin vergüenza de aparecer como si nada pasara, nos preguntamos si la Ética tiene que ser parte de un funcionario, ya que lejos de reaccionar en una autodefensa en su justificación, hoy se la ve lejos de casa, cobrando y su estado haciendo honor a su apellido .

