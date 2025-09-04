Punta Rieles Newcom se consagro con el 1er puesto en Caleta

Las Heras-, Desde el área de deportes municipal, dio a conocer que el equipo Punta Rieles Newcom estuvo presente el día domingo en la ciudad de Caleta Olivia.

En la misma compitieron con la categoría +50, participando del Torneo Aniversario de Universitario Caleta.

El equipo Lasherenses clasifico invictos en su zona y llegaron a una final muy peleada, donde se consagraron con el 1° puesto.

Desde el municipio, Felicitan al equipo por este gran logro y por seguir representando a nuestra localidad.

#IntendenciaAntonioCarambia

Visited 10 times, 6 visit(s) today