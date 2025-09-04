3 clubes y más de 50 niños en encuentro de vóley

Las Heras-, Desde el municipio local, informaron que durante este fin de semana, se llevó a cabo el Encuentro de Vóley Mixto Infantil, una jornada donde el deporte compartió mucho.

La actividad estuvo a cargo de la instructora Ingrid López.

Participaron alrededor de 50 niños representando a:

• Club Atlas

• Club San José

• Escuela Municipal de Vóley Infantil “Rayos del Sur”

Desde el municipio se agradece la participación de cada institución y de las familias que acompañaron, resaltando que lo más importante fue que los chicos disfrutaron de esta experiencia.

