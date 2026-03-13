Rasgido: “Estamos avanzando con obras de calidad en cada escuela provincial

Santa Cruz-, En el marco del Plan de Mantenimiento Escolar Correctivo y Preventivo y del programa de Recuperación Histórica de las Escuelas, la presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, Iris Rasgido, destacó el avance de intervenciones integrales en establecimientos educativos de la provincia, en una jornada en la que se concretó la recepción de nuevos equipos de calefacción en las Escuelas Provinciales Primarias N° 44 y N° 46 de Río Gallegos.

En ese contexto, la funcionaria recorrió la EPP N° 46 para supervisar la llegada del equipamiento y dialogar con la comunidad educativa, mientras que la directora provincial de Mantenimiento Escolar y Coordinación Regional, Marcia Arroyo, acompañó la jornada en la EPP N° 44, donde se avanza con el recambio y adecuación del sistema de calefacción.

Durante la recorrida institucional, la presidenta del organismo sostuvo que se trata de acciones estructurales destinadas a dejar atrás soluciones provisorias y que la inversión realizada apunta a generar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares, garantizando la seguridad de estudiantes, docentes y auxiliares.

Intervención ante hechos vandálicos

En relación con los hechos vandálicos registrados en instituciones de El Calafate y Las Heras, señaló que los equipos técnicos actuaron de manera inmediata para restablecer los servicios afectados y asegurar la continuidad pedagógica, remarcando que la cartera educativa sostiene una política de presencia territorial y acompañamiento permanente a cada comunidad educativa.

Actos Públicos y organización del ciclo lectivo

Respecto del inicio del ciclo lectivo, informó que los Actos Públicos de Ofrecimiento de Cargos y Horas Cátedra se desarrollarán del 7 al 09 de marzo en las distintas localidades de la provincia, con el objetivo de garantizar transparencia en los procesos y oportunidades laborales para el colectivo docente. Asimismo, confirmó la conformación de una comisión para analizar situaciones vinculadas al ítem “Otros Títulos”, a fin de asegurar equidad y legalidad en los listados de mérito.

Recuperación salarial docente

La funcionaria recordó que el proceso de recuperación salarial docente se inició el 11 de diciembre de 2023, a partir de una decisión política del gobernador de avanzar en la recomposición de los haberes del sector. Señaló que durante 2024 se registraron avances y que en 2025 se profundizó ese camino, teniendo en cuenta que al inicio de la gestión el salario docente acumulaba siete años de retraso y una significativa pérdida frente a la inflación. En ese sentido, sostuvo que es necesario continuar avanzando en esa recuperación.

Finalmente, Rasgido remarcó que no es posible pensar en una verdadera transformación educativa sin poner en valor a quienes sostienen cotidianamente la escuela: docentes, auxiliares y estudiantes. Indicó que el desafío es mantener ese equilibrio y seguir consolidando la recomposición salarial como parte central de la política educativa provincial.

