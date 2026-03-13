Mural nuevo en la plaza «Rastro del Avestruz»

Las Heras-, El arte también construye identidad en nuestra ciudad.

En la Plaza Rastro del Avestruz, en el barrio Perón, la artista Viviana Márquez realizó dos nuevos murales que llenan de color y significado este espacio público.

Una de las obras continúa el mural “Vivir la Estepa”, mientras que la otra se inspira en la fauna y la flora de nuestra estepa patagónica.

Municipio: «A través del arte seguimos poniendo en valor nuestra identidad, transformando los lugares de encuentro en puntos que cuentan historias».

Pintar un mural ofrece a la comunidad la transformación de espacios públicos en lugares vibrantes, fomentando la identidad cultural, la cohesión social y el sentido de pertenencia. Además de embellecer el entorno, actúa como herramienta educativa, de expresión artística y de concienciación sobre temas sociales.

Identidad y Memoria: Refleja la historia, valores y cultura local, convirtiéndose en un testimonio visual de la comunidad.

Apropiación del Espacio: Transforma áreas degradadas en lugares seguros, atractivos y acogedores.

