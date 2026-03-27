Recomendación de bomberos inicio de época fría

Bomberos Superintendencia-, Prevención para la Temporada de Frío.

Cuidar a nuestra familia es una tarea diaria. El uso correcto de la calefacción y la electricidad es clave para evitar incendios y accidentes por inhalación de gases tóxicos.

1. El «Asesino Invisible»: Prevención de Monóxido de Carbono

El monóxido de carbono (CO) es un gas altamente peligroso porque no tiene olor, color ni sabor. Se produce por la mala combustión del gas, leña o querosén.

• Ventilación constante: Siempre debe haber una rejilla de ventilación libre de obstrucciones o una ventana apenas abierta (al menos 5 cm).

• Color de la llama: La llama de tus artefactos (cocina, calefón, estufa) debe ser siempre azul. Si es amarilla o naranja, el artefacto está funcionando mal y produce monóxido.

• Revisión profesional: Hacé revisar tus instalaciones una vez al año por un gasista matriculado.

• No uses la cocina para calentar: Nunca utilices las hornallas ni el horno para calefaccionar los ambientes.

2. Sobrecarga Eléctrica: No abuses de los tomacorrientes

El uso de caloventores y estufas eléctricas consume mucha energía. Forzar la instalación eléctrica puede provocar cortocircuitos e incendios.

• Evitá las «Zapatillas»: No conectes varios artefactos de alto consumo (como una estufa y una pava eléctrica) en un mismo tomacorriente o prolongador.

• Calor en los cables: Si notás que un enchufe o cable está caliente al tacto, desconectalo de inmediato; es señal de sobrecarga.

• Mantenimiento: Asegurate de que tu tablero eléctrico tenga llave térmica y disyuntor funcionando correctamente.

3. Secar ropa cerca del calor: Un riesgo de incendio

Aunque parece una solución rápida para los días húmedos, colocar prendas sobre o cerca de calefactores es una de las causas más frecuentes de incendios estructurales.

• Distancia de seguridad: Mantené cortinas, muebles y ropa a una distancia mínima de un metro de cualquier fuente de calor (estufas a leña, gas o eléctricas).

• Riesgo de caída: Una prenda puede caerse sobre el calefactor, encenderse en segundos y propagar el fuego a toda la vivienda.

• Uso de tender: Utilizá un tender en un ambiente ventilado, pero nunca lo pegues a la estufa.

Ante una Emergencia:

Si sentís mareos, dolor de cabeza, náuseas o sueño excesivo mientras hay un calefactor encendido, ventilá de inmediato y llamá al 100 (Bomberos) o al servicio de emergencias médicas.

fuente: Bomberos Superintendencia

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