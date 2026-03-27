Ministerio de Salud y Ambiente advierte sobre posible maniobra de estafa

Provinciales-, El Ministerio de Salud y Ambiente informa a la comunidad en general que esta cartera sanitaria no realiza ningún tipo de llamado telefónico solicitando información personal o actualización de datos relacionados con esquemas de vacunación.

Esta advertencia se emite tras haber recibido denuncias de habitantes de Caleta Olivia que han sido víctimas de intentos de estafa bajo esta modalidad. Por este motivo, se recuerda a toda la población que, bajo ningún concepto, debe brindar datos personales, códigos de verificación o información sensible a través de redes sociales o llamadas telefónicas.

Las estafas virtuales son engaños diseñados para robar dinero o datos personales (claves, tarjetas) a través de internet, principalmente mediante phishing (correos/mensajes falsos), vishing (llamadas telefónicas) y falsas ofertas, a menudo aparentando ser bancos o empresas conocidas. Evítalas desconfiando de ofertas «mágicas», nunca compartiendo claves ni códigos de seguridad y verificando siempre la fuente.

#SaludSantaCruz

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