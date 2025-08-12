Referentes Lasherenses en juegos Evita en Rio Gallegos

Las Heras-, Desde el municipio anunciaron que Las Heras sigue sumando talentos en los Juegos Evita.

En la localidad de Río Gallegos, nuestros representantes dejaron todo en dos disciplinas, representando a nuestra localidad con orgullo.

Bádminton Sub 14 – Secundario N° 3

Felicitamos a:

• Aaron Valentín Alanis

• Joshua Alan Ramírez

• Ramón Oscar Ramírez

• Noemí Alexandra Campos Villarroel

• Delfina Abigail Macías Arias

• Yanina Inés Aguale

Juegos Evita Adultos Mayores – Pádel

Felicitamos a: Marcela Saez y Susana Figueroa

¡Orgullo de nuestra localidad!

Desde el municipio agradeció por representarnos con tanto compromiso.

#IntendenciaAntonioCarambia

