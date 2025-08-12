Referentes Lasherenses en juegos Evita en Rio Gallegos

Las Heras-, Desde el municipio anunciaron que Las Heras sigue sumando talentos en los Juegos Evita.
En la localidad de Río Gallegos, nuestros representantes dejaron todo en dos disciplinas, representando a nuestra localidad con orgullo.
Bádminton Sub 14 – Secundario N° 3
Felicitamos a:
• Aaron Valentín Alanis
• Joshua Alan Ramírez
• Ramón Oscar Ramírez
• Noemí Alexandra Campos Villarroel
• Delfina Abigail Macías Arias
• Yanina Inés Aguale
Juegos Evita Adultos Mayores – Pádel
Felicitamos a: Marcela Saez y Susana Figueroa
¡Orgullo de nuestra localidad!
Desde el municipio agradeció por representarnos con tanto compromiso.
