Se continua con la vacunación por la salud de nuestros chicos

Las Heras-, Desde el Hospital Distrital, volvieron anunciar sobre la Vacunas por la salud de nuestros chicos.

La semana pasada, nuestros equipos de vacunación visitaron el Jardín N°47, la EPP N°3 y también realizaron vacunación a domicilio, aplicando vacunas de calendario nacional.

Si tu hijo o hija nació en 2025, 2024 o 2023 y tiene el calendario incompleto, acércate al centro de salud más cercano.

Desde el nacimiento, todos los niños deben recibir las vacunas correspondientes para:

➡️ Menores de 1 año

➡️ Al cumplir 1 año y 15 meses

➡️ Al cumplir 1 año y 18 meses

Las vacunas salvan vidas y protegen a toda la comunidad. ¡Ponete al día!

