Rescatan a un hombre atrapado tras un vuelco en la Ruta

Pto Santa Cruz-, En la ruta Nacional N°3, el incidente de tránsito se originó por la mañana, cuando el conductor de un rodado perdió el control del mismo y terminó volcando a la vera de la ruta.

Bomberos lograron extraerlo con todos los cuidados necesarios y fue trasladado al nosocomio de Puerto Santa Cruz.

En las primeras horas de la mañana, más precisamente, minutos antes de las 08:00, el personal de la División Cuartel 7 de bomberos de Puerto Santa Cruz acudió de urgencia al kilómetro 2401 de la Ruta N°3, tras reportarse un grave accidente vial con una persona atrapada.

Al arribar con la unidad de rescate 1046, los efectivos constataron el vuelco de una Volkswagen Suran que se encontraba con sus cuatro ruedas hacia arriba:

El personal procedió a la estabilización primaria del paciente y, mediante la apertura forzada de las puertas traseras, se logró el ingreso para su inmovilización.

Para poder sacarlo, los bomberos utilizaron una tabla rígida y collar cervical para una extracción segura, protegiendo en todo momento la integridad física del accidentado, quien se encontraba consciente.

El conductor, fue entregado al equipo de salud liderado por el Dr. Colombo para su traslado al hospital.

El operativo contó con la colaboración de la Comisaría local, Gendarmería Nacional y el apoyo de la Cuartel 15 de Piedra Buena.

