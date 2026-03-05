En operativo incautaron 86 kilos de cable y herramientas

Las Heras-, La DDI de Las Heras realizó múltiples allanamientos en distintos puntos de la ciudad en el marco de una causa por tentativa de hurto, con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1. Durante los procedimientos se secuestraron herramientas, equipos electrónicos y 86 kilos de cable de cobre. Tres personas mayores de edad quedaron supeditadas a la causa mientras continúa la investigación para determinar la procedencia de los elementos incautados.

La División de Investigaciones (DDI) de Las Heras llevó adelante esta mañana, a partir de las 08:30, múltiples órdenes de allanamiento en el marco de una causa por tentativa de hurto.

Las diligencias se concretaron en inmuebles ubicados en Ex Quinta 72, una vivienda sobre la intersección de calles Puy Florencio y Palmiro Pedemonte, y en cabañas emplazadas sobre Ruta Provincial N° 43, en la misma zona.

Secuestro de herramientas y 86 kilos de cable de cobre

Como resultado de los procedimientos, el personal policial logró el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a la investigación.

Entre los objetos incautados se encuentran amoladoras angulares, sierras circulares, cortadoras, herramientas tipo Stilson, además de pinzas, alicates, llaves y destornilladores. También se secuestraron dos DVR -uno blanco y otro negro-, teléfonos celulares, numerosos guantes de trabajo, cinco mamelucos, un par de borceguíes y un total de 86 kilogramos de cable de cobre desnudo.

Fuentes policiales señalaron que el cobre es «un elemento de alto valor comercial y frecuentemente vinculado a hechos de hurto», lo que refuerza las hipótesis investigativas en torno al caso.

Tres personas supeditadas a la causa

En los domicilios allanados se identificó como moradores a dos mujeres y un hombre mayor de 40 años, quienes quedaron supeditados a la causa conforme a las directivas del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras.

El operativo contó con la supervisión del Secretario de Estado del Ministerio de Seguridad, el Director General de Investigaciones, el Director General de Policía Científica y el Jefe a cargo del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte. Además, participaron efectivos de la División Investigaciones Las Heras, personal de Investigaciones de Pico Truncado y Policía Científica local.

La investigación continúa con el objetivo de establecer la procedencia de los elementos secuestrados y determinar posibles responsabilidades en relación al hecho denunciado.

(Diario Nuevo Día)

