Rescatan en estación de servicio a un nene de 4 años con signos de maltrato

Caleta Olivia-, Un niño de 4 años fue rescatado en la tarde del sábado 20 de septiembre en Caleta Olivia, mientras deambulaba solo en la estación de servicio «El Bierzo» sobre la Ruta Nacional N° 3. Presentaba golpes antiguos y signos de abandono. La Oficina de Protección dispuso que quedara al cuidado de un pastor y su familia hasta que se evalúe la situación de sus padres.

En la tarde noche del sábado personal de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia rescató a un nene de 4 años que deambulaba solo en la estación de servicio Axion, conocida como «El Bierzo», ubicada en la rotonda de la Ruta Nacional N° 3.

El aviso se recibió alrededor de las 19:40 horas y, al llegar, los efectivos constataron que el pequeño presentaba un moretón en la frente y visibles signos de abandono. Según detallaron, tenía dificultades para comunicarse y usaba pocas palabras y señas.

Sospechas de maltrato infantil

Ante la imposibilidad de ubicar de inmediato a sus responsables, el niño fue trasladado de manera preventiva a la dependencia policial, donde se dio intervención urgente a la Oficina de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (OPIDNNA).

Una técnica especializada, Agustina Fortunato, entrevistó al menor y confirmó la sospecha de que sus derechos estaban siendo vulnerados. Posteriormente, fue derivado al Hospital Zonal «Padre Pedro Tardivo», donde los médicos determinaron que las lesiones eran de antigua data, lo que refuerza la hipótesis de maltrato infantil.

Intervención judicial y resguardo provisorio

La madre del niño, de 34 años, fue localizada e informada de la situación. Si bien acreditó su vínculo presentando el DNI, se negó a acompañar a su hijo para que fuera evaluado médicamente.

Finalmente, por disposición de la OPIDNNA, el niño fue entregado de manera provisoria a un pastor y su familia, conocidos de la madre, quienes aceptaron resguardarlo hasta este lunes 22 de septiembre. Ese día, los progenitores serán evaluados por personal especializado antes de que se adopten nuevas medidas de protección.

El traspaso se concretó cerca de las 23:50 horas mediante un acta formal, según informó la Policía de Santa Cruz. La causa seguirá bajo análisis de la Justicia y organismos de protección de la niñez. (Nota: ADNSUR)

Visited 582 times, 22 visit(s) today