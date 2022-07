Reyes: No solo las Escuelas deben repararse, debe repararse la tragedia educativa en Santa Cruz

Provinciales-, Así lo indicó la Diputada Nacional tras la actual y delicada situación que se encuentra atravesando la provincia en cuanto a la educación y que desde su lugar como legisladora viene planteando diversos informes al Consejo Provincial de Educación.

La Diputada Nacional, Roxana Reyes sostuvo que no solo las escuelas requieren inversión y mantenimiento, sino que hay que replantear la política educativa de este Gobierno que generó perdida de días de clase y contenidos, deserción escolar, bullying, promoción de alumnos independientemente de la cantidad de materias adeudadas, persecución docente, exclusión de niños con discapacidades o atenciones especiales, entre otros flagelos a la educación.

“Hace años venimos planteando las deficiencias edilicias, al punto que hicimos en 2018 un relevamiento de escuelas que presentamos a la Cámara de Diputados de la Provincia, al Defensor General ante el tribunal, al Consejo Provincial de Educación (CPE) y al Vocal por los padres”, indicó Roxana Reyes.

En contrapartida, desde el propio CPE en respuesta a esos planteos sobre el riesgo para la integridad de los menores que concurren a los establecimientos educativos y la falta de inversión, solo “nos prohibieron el ingreso a las escuelas, apropiándose de lo público y pretendiendo negar la realidad”, dijo la Diputada.

Fue la propia Reyes quien presentó un amparo contra el CPE para lograr que se informe respecto al estado de ejecución de las obras de reparación y mantenimiento de escuelas, siendo que hasta en esa instancia el propio Consejo se negó a brindar la información.

La tragedia educativa se completa con pérdida de días de clase, persecución docente, intento de adoctrinamiento, falta de calificaciones y consecuentemente daños irreversibles en el proceso de aprendizaje.

“Se impone un debate profundo en la educación que debemos garantizar a nuestros niños, niñas y adolescentes, siendo imposible que ello suceda en un marco de conflicto y abandono, fundamentalismo y negacionismo que la presidenta del CPE, Cecilia Velázquez y su equipo de trabajo encarna”, dijo la Diputada Nacional.

Por último, Roxana Reyes sostuvo: “La Gobernadora ha permanecido lejana y ausente en todo lo atinente a la educación en Santa Cruz. Le pido que no dañe más a los niños y jóvenes santacruceños, que separe de inmediato a la titular del CPE Cecilia Velázquez y asuma que la política educativa de su gobierno ha sido un fracaso, no solo las escuelas están pidiendo cambios, el sistema educativo no puede seguir en estas condiciones”.