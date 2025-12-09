River Plate participo de torneo local con gran éxito

Las Heras-, El dia sábado nuestra localidad fue sede del acto inaugural del Torneo River, con la participación de 7 clubes locales y del Club River Plate (categoría 2010–2011).

El acto fue presidido por autoridades locales y por Gabriel Murua, Secretario de Deportes de la Provincia.

Desde la municipalidad agradecen a todos por hacerlo posible.

Estos encuentros fortalecen el deporte en nuestra comunidad y generan experiencias enriquecedoras.

Ya durante el final del fin de semana se realizo las semifinales y final, en el Complejo 11 de Julio, y las entrada eran libre y gratuita.

El publico pudo participar alentando y disfrutando de una gran jornada deportiva!

#IntendenciaAntonioCarambia

