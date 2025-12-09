Nuevo equipamiento para seguir mejorando la atención

Las Heras-, A traves de las redes sociales, el hospital local informo que gracias al 𝗣𝗹𝗮𝗻 𝗦𝗨𝗠𝗔𝗥, los equipos de Tocoginecología y Partos recibieron un nuevo equipamiento fundamental para fortalecer la calidad de los servicios.
En esta medida se Incorporo:
- 𝟭 𝗦𝗶𝗹𝗹ó𝗻 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗼 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 + 𝗠𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗮
- 𝟭 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗟𝘂𝗺𝗶𝗻𝗼𝘁𝗲𝗿𝗮𝗽𝗶𝗮 𝗟𝗘𝗗 + 𝗖𝗮𝗿𝗿𝗼 𝘆 𝗦𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲
Desde la dirección manifestaron que; «Este aporte nos permite seguir acompañando a cada paciente con más herramientas, mayor confort y mejores condiciones de atención. Seguimos trabajando para brindar un servicio de salud cada vez más completo».
