Se descontrolo una quema de basura causando daños

Caleta Olivia-, Peligro por Quema Descontrolada en la ciudad del Gorosito.

El equipo de la División Cuartel 16° respondió este domingo a un alerta en la Zona de Chacras (Amancay y Madre Selva):

La Emergencia se trató de una quema de basura que se descontroló.

Tras esta situacion, las llamas alcanzaron y afectaron parte de una estructura precaria (galpón) y el lateral de un vehículo.

Los bomberos intervinieron con el autobomba (M-PRIO 994) se desplegó una línea de ataque para sofocar y extinguir los focos de incendio rápidamente, evitando que se propagara.

Desde el cuartel de bomberos recuerdan a la comunidad la importancia de NO realizar quemas de basura!..

Esto representa un grave riesgo, especialmente con condiciones de viento

