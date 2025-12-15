Gómez saludo a Galarza tras asunción en Cañadón Seco

Cañadón Seco-, El Edil Gomez utilizo las redes para saludar y felicitar a Gabriel Galarza, quien juro días atrás como Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco.

Gomez manifestó que como concejal, sabe lo que significa asumir una responsabilidad que nace del voto y la confianza de la gente, es un compromiso profundo, que te marca y te pone siempre del lado de quienes te eligieron

«Chicho, te deseo el mayor de los éxitos en este nuevo rol».

Que cada decisión esté guiada por la convicción de construir para la gente, por la escucha activa y por ese sentido de cercanía.

Cañadón Seco inicia una etapa importante y estoy seguro de que tu liderazgo, junto a tu equipo, va a dejar huella. Desde Las Heras, contas conmigo para trabajar unidos, con respeto institucional y una visión compartida de crecimiento.

