Se entregaron títulos en el Calafate Ing. Rubén Soro: “Educación Pública, siempre”

El Calafate-, Así lo expresó el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Ing. Rubén Soro, durante la entrega de títulos en el CUNEC de El Calafate.

Este viernes se llevó a cabo la primera entrega de diplomas de la extensión áulica de la extensión Áulica de El Calafate de la UTN. Un total de 7 técnicos y técnicas recibieron sus títulos de la mano del rector de la UTN, Ing. Rubén Soro y del decano de la FRSC-UTN, Sebastián Puig.

En este contexto, el rector expresó que “nuestra universidad, en toda su oferta académica, lo que quiere brindar es la herramienta tan poderosa que es el conocimiento, porque empodera. Pero este empoderamiento tiene que ser colectivo, no tiene que ser individual, tenemos que saber democratizar todo lo que nuestra universidad nos ha dado en la oferta académica”.

“Indudablemente que hay un gobierno nacional ausente, y eso da mucha tristeza y bronca, en educación, como también en salud, como en muchas cosas que no sabemos cómo vamos a poder seguir adelante. Pero vamos a seguir adelante, en el tema de educación, en el tema de nuestra universidad, con el compromiso de todos los claustros”, sostuvo.

Soro aseveró que “hemos pasado momentos muy dolorosos de nuestra historia, en la dictadura, y nos pusimos de pie en gobiernos que también venían a la educación como un gasto y no como una inversión, y vamos a seguir estando de pie”.

“Y así, recordando estos momentos tan tristes de la historia, surgieron frases célebres, ¿no? Por ejemplo, nunca más. Por ejemplo, en la lucha de nuestra mujer, el ni una menos. Y ahora quiero decir, educación pública siempre”, finalize el rector de la UTN.

Sebastián Puig: “La Universidad Pública será equitativa cuando llegué a todos los rincones”

Así lo expresó el decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, durante la entrega de títulos en el CUNEC de El Calafate.

Este viernes se llevó a cabo la primera entrega de diplomas de la extensión áulica de la extensión Áulica de El Calafate de la UTN. Un total de 7 técnicos y técnicas recibieron sus títulos de la mano del rector de la UTN, Ing. Rubén Soro y del decano de la FRSC-UTN, Sebastián Puig.

“Recién uno de ustedes me dijo ‘gracias por todo’ y en realidad es gracias a ustedes porque la universidad es posible cuando hay estudiantes: estudiantes que terminen y reciban su diploma como ustedes lo han hecho. Yo sé que el esfuerzo es de ustedes, que el acompañamiento de sus familias y de sus afectos, que han sido todo parte en esto de ir logrando”, expresó el decano.

Agregó que “este título es una herramienta, pero además tiene el otro sentido, el de una comunidad que se esforzó por acercar educación, porque estamos hoy en El Calafate porque el rector de esta universidad, la municipalidad, el intendente y su equipo trabajaron colaborativamente con la férrea decisión de traer Universidades a esta ciudad”.

El decano explicó que “cuando empezamos esto teníamos otro contexto. Ustedes estudiaron la tecnicatura universitaria en operaciones y mantenimiento de redes eléctricas porque esta universidad lo daba pensando en las represas, en las represas Néstor Kirchner. Los cálculos que habíamos hecho en ese momento es que ustedes ya tendrían que empezar a tener las posibilidades de estar empezando a trabajar ahí. Esto no es causal y lo pensamos en ese contexto, un contexto que hoy quizás no acompaña, pero eso no nos amedrenta, eso no hace que bajemos los brazos y eso no hace que aún en este contexto de provincia que tenemos, donde el desempleo cada vez es mayor, donde tenemos abandono de distintas áreas productivas, no impide que nosotros sigamos trabajando en esto porque la universidad pública es igualitaria, la universidad pública no distingue de color, de religión, de ideología, no distingue”.

En este sentido, manifestó que “la pregunta que nos hacemos hoy es si es la Universidad Nacional es equitativa, es decir, si todos tienen la misma posibilidad de acceder y la verdad que no y que ustedes estén ahí y nosotros acá y habiendo entregado eso es simplemente un tiro para la justicia, es simplemente un poquito de equidad a todo esto lo que falta porque la verdad el proyecto que teníamos que tristemente no nos acompañan tanto a la nación como en buena parte de la provincia, porque tendría que estar en todas las localidades donde no hay posibilidad y donde quienes habitan ese suelo no tienen posibilidad. El día que todos esos lugares estén cubiertos vamos a decir que la universidad pública es equitativa”.

Visited 1 times, 1 visit(s) today