Se realizaron allanamiento y se secuestraron motos

Las Heras-, El pasado 30 de enero a las 19:10 Hs, por orden del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 local, y en el marco de una causa DDI División De Investigaciones Las Heras sobre investigaciones de infracción al artículo 193 bis del Código Penal, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda del Barrio 64, con resultando positivo para la causa.

En el allanamiento se procedió a secuestrar en el lugar -05- moto vehículos, -02- motores, -01- cuadro y autopartes de motos varias. por falta de documentación y adulteración de las misma, las cuales fueron trasladada hacia el depósito de esta División a disposición del magistrado interviniente.

El morador de la vivienda debió fijar domicilio y quedar supeditado a la causa que se investiga.

El ordenamiento judicial fue ejecutado por personal de la DDI local

