Petroleros endurece su posición y tomará medidas en yacimientos de PAE y PeCom

Chubut-, Jorge Ávila, Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, denunció enérgicamente la continuidad de despidos en la provincia, a pesar de los esfuerzos y acuerdos logrados el año pasado tras la crisis generada por la venta de YPF y la competencia de Vaca Muerta. El gremio ha decidido endurecer la postura y ha convocado a movilizaciones inmediatas en los Yacimientos y la Paz Social en la industria petrolera de Chubut pende de un hilo por negligencia de las operadoras.

El dirigente anunció medidas de fuerza inminentes (asambleas en Cerro Dragón y PeCom) debido a la continuación de despidos por parte de las empresas que compraron yacimientos tras la reestructuración de YPF.

El gremio denuncia el incumplimiento de los pactos de ‘Paz Social’ firmados y rechaza vehementemente la propuesta de reducir los salarios promedio de Chubut a la mitad de lo que se paga en Neuquén, especialmente sin compensación por la inflación.

Asimismo, se exige la intervención del Gobernador y el Gobierno Nacional para asegurar que las inversiones prometidas se concreten, advirtiendo que, de seguir los despidos, pondrán a prueba la capacidad de las operadoras para seguir extrayendo petróleo sin trabajadores.

Ávila señaló que, tras superar la crisis anterior y negociar medidas de apoyo a la industria como la baja de tarifas de exportación, los despidos no solo no cesaron, sino que ahora afectan a empresas más pequeñas, PyMEs de la región.

El líder sindicalista expresó su indignación ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por las nuevas operadoras al adquirir los activos.

“Resulta que a pesar de todo lo que hicimos, los esfuerzos que se abocaron, los despidos siguen. Nosotros ya hicimos todo lo necesario, con un trabajo a conciencia para sostener las inversiones y que esto funcione. Lo que no pueden hacer es seguir echando gente porque se le ocurre una empresa”, indicó ‘Loma’.

El punto más álgido de la confrontación se centra en la amenaza de una reducción salarial que dejaría a los trabajadores de Chubut cobrando la mitad del promedio de Neuquén, sin reconocer siquiera la inflación. Ávila fue categórico al rechazar esta disparidad: “nosotros vamos a cobrar la mitad de lo que quiere que cobre Vaca Muerta. Nosotros somos tantos trabajadores de la misma actividad que hacen ellos. Nosotros nos vamos a regalar nuestro salario”, determinó.

Ante esta situación, el Sindicato ha decidido pasar a la acción directa. Se ha convocado a una asamblea mañana en Cerro Dragón para explicar los despidos y se movilizarán el miércoles en las instalaciones de PeCom. Ávila advirtió que si las empresas buscan un despido masivo, el gremio está dispuesto a poner a prueba la capacidad operativa de los yacimientos sin personal.

El líder sindical también hizo un llamado directo a las autoridades provinciales y nacionales, exigiendo una mesa de diálogo urgente para definir cuándo comenzarán las inversiones prometidas por los compradores de áreas, citando el caso de Petrominera, que recibió un yacimiento ‘tirado’ y sin personal.

“Estamos dispuestos también a hacerle fuego si quieren nosotros tenemos toda la herramienta para hacerlo y no nos están obligando, nos obligan las propias operadoras que nos mienten, nos hacen firmar actas que después no se respetan, que después no se cumplen”, lamentó el dirigente.

La movilización busca defender el Convenio Colectivo de la Institución y detener la tendencia de achicar personal y recursos, que consideran un ataque directo a la estructura laboral construida a lo largo de décadas en la provincia

Visited 56 times, 20 visit(s) today