Se realizo con éxito el Festival de Tango 2025

Las Heras-, Este fin de semana, Las Heras tuvo el honor de recibir a Paola Sanz, campeona del mundo de Tango de Pista, y a Adrián Vincon, reconocido maestro argentino.
Fueron dos jornadas donde nuestra comunidad disfrutó de clases abiertas, técnicas, aprendizaje y un show en vivo.
El público se llevó experiencias de la mano de dos grandes referentes, que compartieron su talento y dejaron huella en cada participante.
Actividades como estas fortalecen nuestra cultura y nos permiten seguir creciendo.
Desde la organización agradecen a todas las personas que fueron parte y a Paola y Adrián por elegir Las Heras para compartir su arte. #IntendenciaAntonioCarambia
