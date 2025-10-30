Se realizó la apertura de sobres para la construcción de 120 viviendas

Río Gallegos-, El Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda realizó la apertura de sobres de las licitaciones públicas N°16 a 21, destinadas a la construcción de 120 viviendas en la ciudad de Río Gallegos.

El acto administrativo se realizó la semana pasada y forma parte de un plan integral que contempla la ejecución de 120 viviendas en el barrio San Benito, distribuidas en seis manzanas —N°1498, 1499, 1500, 1501, 1504 y 1505—, ubicadas entre las calles N°32 y N°38.

El proyecto y la ejecución de las casas estarán a cargo del IDUV, mientras que el financiamiento será gestionado a través del Fondo UNIRSE.

Detalle de los llamados y oferentes

Llamado N°16: Construcción de 22 viviendas

Oferta 1: CONSUR SRL

Oferta 2: ACRI Construcciones

Llamado N°17: Construcción de 22 viviendas

Oferta 1: ACRI Construcciones

Oferta 2: PROALSA SRL

Llamado N°18: Construcción de 22 viviendas

Oferta 1: Consultora Better SRL

Oferta 2: MARLE Construcciones S.A.

Llamado N°19: Construcción de 16 viviendas

Oferta 1: Consultora Better SRL

Oferta 2: Chimen Aike SRL

Oferta 3: CONSUR SRL

Llamado N°20: Construcción de 16 viviendas

Oferta 1: Consultora Better SRL

Oferta 2: Chimen Aike SRL

Oferta 3: CONSUR SRL

Llamado N°21: Construcción de 22 viviendas

Oferta 1: Carrizo Stella Maris

Oferta 2: PROALSA SRL

Características del proyecto

El diseño del prototipo tiene una estética contemporánea y una marcada identidad patagónica, el proyecto busca fortalecer el sentido de pertenencia y mejorar la calidad de vida de las familias adjudicatarias.

Bajo la premisa de una síntesis funcional y espacial, las viviendas se adaptan al modo de vida y las condiciones climáticas locales. Se propone una envolvente única con capacidad de expansión, diferenciando los espacios públicos y privados para optimizar orientación, visuales y confort.

Cada vivienda contará con estar, cocina-comedor, baño y dormitorios, y se entregará con todas las instalaciones y equipamiento sanitario completos.

