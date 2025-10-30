Hospital continua con jornadas de vacunación

Las Heras-, Desde el Hospital Distrital local, anunciaron de esta importante jornada de vacunación.

Desde el nosocomio manifestaron que continúan trabajando por la salud de los vecinos.

Ante esta situación, comunicaron que el equipo de vacunación continúa recorriendo los barrios con el vacunatorio móvil, acercando la salud a cada rincón de la comunidad.

Durante esta semana, desde el área, manifestaron que se sigue realizando recuperaciones de esquemas y aplicando las dosis correspondientes a todas las edades, garantizando el acceso a las vacunas y fortaleciendo la prevención.

Desde la dirección del hospital, agradecen a los vecinos y vecinas que se acercan con responsabilidad y al gran equipo de salud que, con compromiso y dedicación, trabaja día a día por el bienestar de todos.

