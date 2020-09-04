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Se realizó la primera sesión de Septiembre 2020

04 Sep 2020 Periodico Las Heras
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Las Heras-, En el marco de la Sesión Ordinaria del día 03-09-2020, la misma dio inicio a las 10:16 Hs. en el Recinto “Héroes de Malvinas del Honorable Concejo Deliberante de Las Heras .

Tomando todos los recaudos necesarios, el cuerpo sesiono nuevamente, presidido por la Presidente del H.C.D Sra. Andrea Yapura, Vicepresidente 2° Sr. Jairo Bernacki, Concejal Sra. Daniela Alonso, Concejal Sr. Tomas Monteros.-

Los puntos tratados fueron los siguientes:

PUNTO Nº 1: APROBACIÓN DE ACTA Nº 861 (Aprobado)

PUNTO Nº 2: NOTA PRESENTADA POR LA CONCEJAL YAPURA, PARA SOLICITAR QUE SE ELEVE A COMISIÓN N°2 LA RENDICIÓN CONTABLE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE EJERCICIO 2017, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Y HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE. -(Aprobado)

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTO N° 3: DESPACHO DE COMISIÓN N° 5 “INDUSTRIA Y COMERCIO”

PUNTO N° 1: PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR EL CONCEJAL MONTEROS, PARA EXCEPTUAR DEL PAGO DE TODOS LOS IMPUIESTOS MUNICIPALES, A TODOS LOS COMERCIANTES DE DISTINTOS RUBROS QUE SE HAYAN VISTO IMPEDIDO DE TRABAJAR DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO. –

SE RESUELVE:

1- SE APRUEBA POR MAYORÍA DE LOS EDILES PRESENTES EL INFORME DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS .TOMADO CONOCIMIENTO PASE A ARCHIVO.- (APROBADO PASE A ARCHIVO)

PUNTO N° 4: DESPACHO DE COMISIÓN N° 2 “PRESUPUESTO, HACIENDA, CUENTAS Y OBRAS PÚBLICAS”

PUNTO N° 1: INFORME DE LA RENDICIÓN DEL 1° CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Y HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE. –

SE RESUELVE:

1- SE APRUEBA EL INFORME DEL CONTADOR DE LA RENDICIÓN 1° CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.SE ELEVA A SESIÓN. -(Aprobado)

PUNTO N° 5: MOCIÓN SOBRE TABLAS PRESENTADO POR LA CONCEJAL YAPURA, NOTA DE LOS REFERENTES BARRIALES Y ACTA DE PETITORIO SOCIAL .-(APROBADO)

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