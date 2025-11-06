Se realizo una Matiné Inclusiva. “Todo lo bueno empieza sin barreras”

Las Heras-, Desde el municipio local, anunciaron que el sábado se vivió una hermosa jornada donde las barreras quedaron atrás y tuvimos un gran encuentro.

Desde la organización agradecen agradecer al Centro de Día para Personas con Discapacidad “Impulsando Sueños”, y a todas las personas que forman parte de estos espacios tan esencial para nuestra comunidad.

También el municipio agradeció a quienes se sumaron y disfrutaron de una tarde donde la inclusión fue la verdadera protagonista.

#IntendenciaAntonioCarambia

