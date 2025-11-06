Octubre cerro con pintura, nivelación, mantenimiento y adoquinados

Las Heras-, Desde la municipalidad local, informaron que se cerro el mes de octubre con el area de obra pública en acción.
Desde el area informaron que se trabajo y continuan en accion en distintos puntos de nuestra localidad:
Se pide circular con precaucion por los siguientes lugares ante tal trabajo realizado:
✅ Demarcación en el Barrio 96 Viviendas
✅ Avances en la intersección de Av. 25 de Mayo y Ruta Provincial N°43
✅ Nivelación y mantenimiento en Barrio Las Américas
✅ Adoquinado de 1320 m² en calle Veterano de Guerra – Barrio Malvinas
✅ Avances en la Plaza del Castillo – Barrio Las Américas
La transformación continúa…
