Octubre cerro con pintura, nivelación, mantenimiento y adoquinados

Las Heras-, Desde la municipalidad local, informaron que se cerro el mes de octubre con el area de obra pública en acción.

Desde el area informaron que se trabajo y continuan en accion en distintos puntos de nuestra localidad:

Se pide circular con precaucion por los siguientes lugares ante tal trabajo realizado:

✅ Demarcación en el Barrio 96 Viviendas

✅ Avances en la intersección de Av. 25 de Mayo y Ruta Provincial N°43

✅ Nivelación y mantenimiento en Barrio Las Américas

✅ Adoquinado de 1320 m² en calle Veterano de Guerra – Barrio Malvinas

✅ Avances en la Plaza del Castillo – Barrio Las Américas

La transformación continúa…

