Sec Gral agradecio a quienes trabajaron para los festejos del día del petrolero

Santa Cruz-, Rafael Guenchenen, referente principal del SipGer, manifestó lo siguiente: «Quiero expresar mi agradecimiento sincero a cada integrante de la Comisión Directiva, a los referentes y a los colaboradores que hicieron posible los eventos por el Día del Petrolero y que, mucho más allá de esa jornada, sostienen todos los días el trabajo cotidiano del gremio.

Nada de lo que hacemos sería posible sin ese compromiso permanente que demuestran y que se expresa en hechos concretos en todo momento, con presencia cuando surge un problema, con la firmeza necesaria para defender derechos, acercando soluciones donde otros solo ven obstáculos y tendiendo una mano solidaria a municipios, escuelas y a personas que atraviesan momentos difíciles.

Ese trabajo silencioso, muchas veces invisible, es el que le da sentido real a nuestra organización. Habla de una forma de entender el sindicalismo que no se agota en los discursos, sino que se construye con presencia, responsabilidad y vocación de servicio.

Gracias por el esfuerzo, por la dedicación y por el ejemplo que dan todos los días. Son una muestra clara de lo que significa trabajar por los afiliados, por el gremio y por la comunidad en general, con convicción, compromiso y sentido colectivo.

