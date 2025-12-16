Gran Cierre de Año 2025

Las Heras-, Desde la Municipalidad anunciaron que se disfruto de un hermoso cierre de año en el Centro de Día para Personas con Discapacidad “Impulsando Sueños”, junto a la Escuela Especial Nº 7.

Juegos, baile y actividades fueron protagonistas de este encuentro, donde los chicos pudieron celebrar, divertirse y cerrar el año.

Desde la organización agradecen a todas las personas que forman parte del Centro de Día y de la Escuela, que día a día trabajan con compromiso y vocación, apostando a la inclusión, al respeto y a la construcción de espacios donde todos tienen su lugar.

Porque compartir, acompañar y celebrar juntos también es incluir. #IntendenciaAntonioCarambia

