Secuestran vehículo cuyo conductor estaba alcoholizado

Las Heras-, Varios vecinos observaron como un vehículo Ford Ecosport azul mientras circulaba hacia zig zag y lograba introducirse en la playa de estacionamiento de la estación de servicio el solitario.

Rápidamente dieron aviso a la Dirección de tránsito Municipal que se hizo presente en el lugar para identificar al conductor del rodado que estaba acompañado de una mujer.

La situación se puso tensa debido a que el conductor se negaba a presentar los papeles del vehículo como así también realizar el test de alcoholemia, la situación fue en escalada ya que se presentaron familiares del conductor con la intención de retirar la Ecosport y se tuvo que convocar al Personal de la División Comisaria Local.

Luego de mantener una charla por espacio de unos 40 minutos con el conductor, este accedió a realizar test de alcoholemia arrojando resultado positivo.

El vehículo fue secuestrado por la Dirección de Tránsito y trasladado al corralón Municipal a disposición del Juzgado de Faltas

