Luego del incidente fatal, se produjo otro en la ruta 43

Las Heras-, Un nuevo incidente de transito se registró sobre la avenida Angel Bezunartea y Colectora RP 43.

Por la colisión entre un Peugeot 307 color gris y un Fiat Agro color negro que por centímetros no termino incrustado en una palma.

Debido a la magnitud del impacto una mujer y dos menores de edad que viajaban en el Fiat fueron trasladado hacia el hospital para ser atendidos por facultativos médicos, mientras el conductor del Peugeot fue trasladado al hospital para ser evaluado y observado por los facultativos médicos

En el lugar de los hechos trabajaron el Personal de la División Comisaria Primera con el apoyo de la División Comisaria Segunda, Personal de la Dirección de Tránsito y Personal del Gabinete Criminaliatico local

