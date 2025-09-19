Caleta Olivia-, Este 18 de septiembre de 2025, la División de Investigaciones de Caleta Olivia, bajo órdenes del Juzgado de Instrucción N° 2, realizó tres allanamientos en barrios de la ciudad en el marco de la investigación de robos en locales céntricos. Se secuestraron artículos robados, municiones y réplicas de armas. Tres personas quedaron vinculadas a la causa judicial.

Allanamientos simultáneos en tres barrios

El procedimiento comenzó a las 15 horas, en cumplimiento de tres órdenes judiciales dispuestas por el juez Gabriel Contreras. Los allanamientos se llevaron a cabo de manera simultánea en viviendas de los barrios Rotary 23, 17 de Octubre y Esperanza.

Fuentes policiales señalaron que el operativo, denominado «Capibara Térmico», fue resultado de una investigación por hechos de robo en locales comerciales del centro de Caleta Olivia.

Secuestro de objetos robados y armas

Secuestraron artículos robados, municiones y réplicas de armas durante los allanamientos en Caleta Olivia

Durante las diligencias, se incautaron diversos elementos vinculados a los ilícitos: artículos de regalería y bazar -entre ellos peluches con forma de capibara, botellas térmicas, mates autovaciantes y juguetes-, además de prendas de vestir utilizadas en los robos.

También se encontraron municiones calibre 9 milímetros y réplicas de armas de fuego, que quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N° 2.

Tres sospechosos identificados

La Policía informó que tres mayores de edad fueron identificados como presuntos involucrados en los robos. La investigación se apoyó en un minucioso análisis de cámaras de videovigilancia de los comercios afectados.

El procedimiento contó con la colaboración de Fuerzas Especiales Zona Norte, Comando de Patrullas y el Cuerpo de Infantería, que brindaron apoyo logístico y de seguridad.

(El diario nuevo dia)

