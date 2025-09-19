Primavera de Beneficios a estudiantes con Flux Imowi

Las Heras-, Desde la compañía anunciaron que ¡Florecen los descuentos y beneficios en septiembre!
¿Sos estudiante y buscás un plan móvil que se adapte a vos?
Con Flux imowi tenés todo lo que necesitas:
✨ Datos ilimitados para chatear
✨ Minutos y mensajes para estar siempre en contacto
✨ Cobertura nacional para que nunca te quedes desconectado
Y si ya sos cliente Flux, aprovechá nuestro descuento extra solo por ya ser parte de nuestra comunidad
Consultá todas las promos en: https://somosflux.com/imowi
Si necesitas una atencion personalizada, acercate a la oficina de FLUX en Las Heras y Pico Truncado en horarios de oficina.
