Según Informe durante la gestión de Alicia K. La Pobreza Aumentó un 250%

Provinciales-, Ayer por la mañana el Movimiento Libres del Sur publicó un duro comunicado contra el gobierno provincial, exponiendo el incremento de las cifras de pobreza e indigencia en Santa Cruz.

“Evidentemente la realidad supera al relato» enuncia el comunicado firmado por David Acosta, coordinador territorial provincial de Libres del Sur luego de citar los datos del Indec: en los últimos seis meses en Río Gallegos la pobreza alcanzó el 37,4% y la indigencia llegó al 7,3%, la cifra más alta registrada en la capital santacruceña.

Al mismo tiempo, el comunicado hace una crítica a la ministra de Desarrollo Social de la Nación: «Hace poco tiempo nos visitó también la ministra Tolosa Paz para contarnos que es “una orgullosa militante de la política que garantiza los derechos de las infancias”. Ahora nos preguntamos: si esto es así ¿por qué la pobreza sigue en aumento?».

«Estas son las contradicciones que le hacen mal a Santa Cruz: el no reconocer los errores en la gestión, no entender lo que pasa en los barrios, en cada hogar. Creerse sus propias mentiras y dibujar una realidad que no es la que viven las familias» afirma David Acosta en su comunicado. Y en una dura crítica a la gestión actual agrega: «Si caminaran más el territorio -pero de verdad, no para la fotos electorales- quizás se darían cuenta cuáles son las políticas sociales que deberían generar para mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos».

Como propuestas, el referente social enumera «incrementar el monto de la Tarjeta Social, hacerla compatible con la Tarjeta Alimentar para asegurar una alimentación en calidad y cantidad, garantizar el funcionamiento de los comedores escolares o crear becas escolares» y asegura que «sólo es necesaria la voluntad política de generar un cambio». (Truncado Informa)