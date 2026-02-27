Senador Carambia a Fernando Iglesias : «Delirante, soberbio y pedante»

Nacionales-, Esas fueron las palabras del senador Por Santa Cruz, contra Fernando Iglesias al tratarse su designación en la Embajada de Bélgica y el acuerdo con la UE.



El senador por Santa Cruz, José María Carambia, cuestionó con dureza la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, con sede en Bruselas, y anticipó su voto negativo en el Senado.

El pliego enviado por el presidente Javier Milei fue aprobado con 38 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Durante el debate, Carambia sostuvo: “Para nuestro entender, por eso vamos a votar negativo, es un pedante, soberbio, incapacitado para tener la función”.

En el recinto redobló sus críticas y agregó: “Por eso vamos a ir en contra de este delirante, soberbio y pedante”, marcando su desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo.

En la sesión también se expresaron otras voces en contra, mientras desde el oficialismo defendieron el pliego y destacaron la relevancia estratégica de la embajada en Bruselas por el vínculo con el Mercado Común Europeo.

Fuente: Tiempo Sur

SUMATE COMO AUSPICIANTE: 2974194088

Visited 30 times, 7 visit(s) today