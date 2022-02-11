Servicios Públicos cita a vecinos y empresas
Las Heras-, Servicios Públicos S.E de Las Heras, en su oficina comercial, sita en la calle B. Rivadavia esquina H. Irigoyen cita y emplaza por este medio a las siguientes personas por el término de 15 (quince) días hábiles en horario de lunes a viernes de 08:30 a 14:00hs a retirar los comprobantes de pagos realizados mediante transferencia:
-ALONSO ESTEBAN (P. MORENO 751)
-A.E.S.A
-AMSA
-ACUÑA FRANCISCO (R. TURBIO M117)
-ABRAHAM ROQUE (MZA 250ª S/14)
-AMARILLA SILVIO (MZA 250C S/12)
-ANSES
-ANGELETI GUILLERMO (B° Perón c/207)
-ALTAMIRANO JORGE (mza 246b s/40)
-ADOSAC
-BACS S.A
– BOLLAND
– BANCHETTO
-BANCO FRANCES
-BANCO SANTANDER RIO
-BANCO SANTA CRUZ
-BAKER HUGHES A SRL
-BANDE SILVIA (MZA 112B S/12)
-BENITEZ VANESA (Q40 B S/31)
-BURDA SERGIO (QTA 12ª D 03)
-BORQUEZ ÁNGEL (S.BOLIVAR Y R GALLEGOS)
-BORQUEZ NATALIA (ESTRADA M64 S/B)
-CHOCAN LUIS (MITRE 289)
-CABEZAS ELINA (B° DON BOSCO C/N 84
-CAJA PREV.SOCIAL
-CONTRERAS HNOS SA
-CALFRAC WELL SERV.
– CAM SRL
-CIA ARGENTINA DEL SUR / MANSILLA JORGE
-CRESPI WALTER
-CLUB DEPORTIVO LAS HERAS (ESTRADA N° 800)
-CASINO CLUB
-COMPAGNUCCI MAURO J. (MZA 185 S/ 31)
-DOS SANTOS JOSE (SAN MARTIN 746)
-DIAZ RAUL OMAR (96 VIV. C/59)
– DUCTOS SA
-EL TEHUELCHE SACICI (EX Q 12)
-ESTIVE JUAN CRUZ (MZA 200 S/26)
-EMPRESA CADIPSA
-EMPRESA OLEOSUR
– EPSILON
-ELECTRONICA MEGATONE
-ELECTRIFICADORA DEL VALLE
-FREILE ANDRES
-FAUNDEZ GALDYS
– FERRER FERNANDO
-FIGUEROA HUGO (GUEMES 328)
– GARCIA MIRIAM (DON BOSCO C/107)
– GALLARDO HECTOR (ALEM 776)
-GRANJA JUAN (ALEM 948)
-GONZALEZ AMADEO (G. GREGORES 670)
-GRANT CARLOS (AMEGHINO N194 L3)
-GJURISICH ALEJANDRO
-HUINOIL SA
– HABITAR SRL (GUEMES Y P. DESEADO)
-IAMOL MARIO (SAN MARTIN 269 D4)
-IBERO AMERICANA
-LIZAMA S/ ABAD PAOLA (MZA 417 S/4)
-LARSEN D/GERONIMO (MZA 310 S/17
-FRANCISCO LÓPEZ E HIJOS
– LÓPEZ EMILIO
– LÓPEZ EDUARDO
-MILLAHUALA HECTOR (CALDERON 230)
-MANSILLA E HIJOS S.A (Q40 B S/31)
-MIÑO ANIBAL (Q71 S/5)
-MOLINA CEFERINO (MZA 212ª S/5)
-METRAPET
-NIEVA MIGUEL IGNACIO (120VIV S/96)
– NATIVO SRL
-OSDE
-OSPE
-OIL
-OTAMENDI Y CIA
-PETROMARK
-POSADAS DEL SUR
– PARALELO 46 TV
– QUELIN FABIANA
-RODRIGUEZ ELENA (1° MAYO 620)
-RIQUELME NORMA (SAN MARTIN 1275)
-RODRIGUEZ MARIO (MZA 226B S/15)
-RALO PABLITO (MZA 194B S/27)
-SARMIENTO RICARDO (Q63 L/5)
-SINDICATO PETROLERO
-SAN ANTONIO (SERV.ESPECIALES)
-SCHLUMBERGER SA
-SCHANKULA HECTOR
– SAIEP
-SEGURIDAD SRL
-TWARDOWSKI MATIAS (MZA 155)
-TUBOSCOPE
-TRANSP. DON BOSCO
-U.G.A S.A
-VILLAGRAN PEDRO (CHALTEN 1165)
-VASQUEZ ATILIO (MZA 215 S/TOTAL)
-YAPURA DANIEL (MZA 214 S/11)
-YPF SA
-WEATHERFORD INT AA
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