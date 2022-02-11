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Servicios Públicos cita a vecinos y empresas

11 Feb 2022 Periodico Las Heras
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Las Heras-, Servicios Públicos S.E de Las Heras, en su oficina comercial, sita en la calle B. Rivadavia esquina H. Irigoyen cita y emplaza por este medio a las siguientes personas por el término de  15 (quince) días hábiles en horario de lunes a viernes de 08:30 a 14:00hs a retirar los comprobantes de pagos realizados mediante transferencia:

-ALONSO ESTEBAN (P. MORENO 751)

-A.E.S.A

-AMSA

-ACUÑA FRANCISCO (R. TURBIO M117)

-ABRAHAM ROQUE (MZA 250ª S/14)

-AMARILLA SILVIO (MZA 250C S/12)

-ANSES

-ANGELETI GUILLERMO (B° Perón c/207)

-ALTAMIRANO JORGE (mza 246b s/40)

-ADOSAC

-BACS S.A

– BOLLAND

– BANCHETTO

-BANCO FRANCES

-BANCO SANTANDER RIO

-BANCO SANTA CRUZ

-BAKER HUGHES A SRL

-BANDE SILVIA (MZA 112B S/12)

-BENITEZ VANESA (Q40 B S/31)

-BURDA SERGIO (QTA 12ª D 03)

-BORQUEZ ÁNGEL (S.BOLIVAR Y R GALLEGOS)

-BORQUEZ NATALIA (ESTRADA M64 S/B)

-CHOCAN LUIS (MITRE 289)

-CABEZAS ELINA (B° DON BOSCO C/N 84

-CAJA PREV.SOCIAL

-CONTRERAS HNOS SA

-CALFRAC WELL SERV.

– CAM SRL

-CIA ARGENTINA DEL SUR / MANSILLA JORGE

-CRESPI WALTER

-CLUB DEPORTIVO LAS HERAS (ESTRADA N° 800)

-CASINO CLUB

-COMPAGNUCCI MAURO J. (MZA 185 S/ 31)

-DOS SANTOS JOSE (SAN MARTIN 746)

-DIAZ RAUL OMAR (96 VIV. C/59)

– DUCTOS SA

-EL TEHUELCHE SACICI (EX Q 12)

-ESTIVE JUAN CRUZ (MZA 200 S/26)

-EMPRESA CADIPSA

-EMPRESA OLEOSUR

– EPSILON

-ELECTRONICA MEGATONE

-ELECTRIFICADORA DEL VALLE

-FREILE ANDRES

-FAUNDEZ GALDYS

– FERRER FERNANDO

-FIGUEROA HUGO (GUEMES 328)

– GARCIA MIRIAM (DON BOSCO C/107)

– GALLARDO HECTOR (ALEM 776)

-GRANJA JUAN (ALEM 948)

-GONZALEZ AMADEO (G. GREGORES 670)

-GRANT CARLOS (AMEGHINO N194 L3)

-GJURISICH ALEJANDRO

-HUINOIL SA

– HABITAR SRL (GUEMES Y P. DESEADO)

-IAMOL MARIO  (SAN MARTIN 269 D4)

-IBERO AMERICANA

-LIZAMA S/ ABAD PAOLA (MZA 417 S/4)

-LARSEN D/GERONIMO (MZA 310 S/17

-FRANCISCO LÓPEZ E HIJOS

– LÓPEZ EMILIO

– LÓPEZ EDUARDO

-MILLAHUALA HECTOR (CALDERON 230)

-MANSILLA E HIJOS S.A (Q40 B S/31)

-MIÑO ANIBAL (Q71 S/5)

-MOLINA CEFERINO (MZA 212ª S/5)

-METRAPET

-NIEVA MIGUEL IGNACIO (120VIV S/96)

– NATIVO SRL

-OSDE

-OSPE

-OIL

-OTAMENDI Y CIA

-PETROMARK

-POSADAS DEL SUR

– PARALELO 46 TV

– QUELIN FABIANA

-RODRIGUEZ ELENA (1° MAYO 620)

-RIQUELME NORMA (SAN MARTIN 1275)

-RODRIGUEZ MARIO (MZA 226B S/15)

-RALO PABLITO (MZA 194B S/27)

-SARMIENTO RICARDO (Q63 L/5)

-SINDICATO PETROLERO

-SAN ANTONIO (SERV.ESPECIALES)

-SCHLUMBERGER SA

-SCHANKULA HECTOR

– SAIEP

-SEGURIDAD SRL

-TWARDOWSKI MATIAS (MZA 155)

-TUBOSCOPE

-TRANSP. DON BOSCO

-U.G.A S.A

-VILLAGRAN PEDRO (CHALTEN 1165)

-VASQUEZ ATILIO (MZA 215 S/TOTAL)

-YAPURA DANIEL (MZA 214 S/11)

-YPF SA

-WEATHERFORD INT AA

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