Siete meses de la desaparición de Nayelly y su padrastro. Pedirán juicio político

Pico Truncado-, Nayelli Luján García Servin fue vista por última vez el 23 de octubre de 2024, a bordo del automóvil de su padrastro en Pico Truncado. Ahora, el abogado de la madre de la adolescente de 15 años dijo que habían informado cuál era el paradero de ambos, pero que la Justicia tardó un mes en corroborarlo. El pedido de juicio político se relaciona además con la muerte de dos bebes en Santa Cruz.

Nayelli Luján García Servin fue vista por última vez el 23 de octubre de 2024, en calle Orkeke N° 800, ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, abordando un rodado marca Ford modelo Eco Sport, dominio AA 601 EE, utilizado por su padrastro, Juan Ignacio Esteban Apaza denunciado por la posible comisión del delito de corrupción y sustracción o retención de una persona con la intención de menoscabar su integridad sexual. Así detalla el ministerio de Seguridad de la Nación y Programa de Recompensas el caso de la joven de 15 años, de la cual mañana viernes se cumplen siete meses de su desaparición.

La principal hipótesis de los investigadores indica que Apaza se la llevó. Según la Justicia, la adolescente habría sido víctima de un delito contra la integridad sexual, por el cual el padrastro estaba citado a declarar al día siguiente de su desaparición. Además, el hombre fue denunciado por la posible comisión de los delitos de corrupción y sustracción o retención de una persona con el fin de menoscabar su integridad sexual

El gobierno nacional ofreció una recompensa de $5 millones para quienes aporten datos que ayuden a encontrarla.

Hubo cerca de cinco allanamientos en Pico Truncado y Caleta Olivia, concretamente en cuatro viviendas y hasta un comercio en donde encontraron prendas de vestir masculina y posibles rastros biológicos. Existe además, la hipótesis de que salieron del país.

Pero a la fecha, nada se sabe. Pareciera que a Nayelly y a su padrastro se los tragó la tierra. Sin embargo, esto no es así, de acuerdo al abogado de la madre de la adolescente, el Dr. Alberto Luciani.

Según el letrado, aportaron «información concreta» en su momento del lugar en donde se encontraba Nayelly y su padrastro. Esto-apuntó- fue corroborado por la Justicia, pero obviamente no fueron encontrados porque la «justica tardó mucho tiempo en actuar».

Luciani afirmó que «ahora están en otro lugar y hemos aportado información pero no vemos que se mueva la investigación con el dinamismo que debería tener».

Por obvias razones, el abogado no puede dar la mínima pista del paradero de ambos.

Lo que sí adelantó es que por el presunto mal accionar del juez Leonardo Cimini, avanzará en la presentación en el Tribunal Superior de Justicia en un pedido de juicio político. «Le llevamos información relevante de dónde estaba Nayelly y demoraron un mes en corroborar que era correcta la información, así que no solo fueron incapaces en recolectar la información, sino que la recabamos nosotros con la madre de Nayelly. Se demoró y eso conspiró para hallarla ella y al imputado, y sui demoran un mes en corroborar una información, eso hará imposible encontrarla o no la quieren entrar», cuestionó.

La causa de Nayelly no es el único argumento para el pedido de juicio político contra el juez Cimini. Luciano añadió que se suma el posible negligente accionar en la casa de Zoe Adhara, el hecho ocurrido el 3 de mayo y motivó una denuncia penal presentada por la familia de la víctima, que no solo apunta a una presunta negligencia médica, sino también a un posible esquema sistemático de irregularidades en la gestión de personal del Hospital Distrital de Pico Truncado, y cuyo avances incluye la exhumación del cuerpo de la beba y realización de pericias medicas forenses, ya que no se le había realizado autopsia al cuerpo.

«En el caso de Zoe, se demoraron bastante en tomar medidas. Por ejemplo, la exhumación del cuerpo es porque se debería haber realizado una autopsia de manera inmediata y no demorar, y ahora debemos exhumar el cuerpo», planteó.

El otro fundamento, es la causa de la beba fallecida en 2017 en Pico Truncado, en circunstancias similares al caso de Zoe, con presunta mala praxis de médicos. E letrado afirmó que habían pruebas para investigar pero no hay ningún imputado.

«El juicio político que impulsamos es por los tres casos, es lo que pienso como abogado litigante cuando no hay un buen servicio de Justicia. No es justificable lo que pasado», resaltó.

