Sin hisopado y permiso, no se entra a la provincia en el control de Ramón Santos

Provinciales-, María Sanz, subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se refirió a la continuidad de los estrictos controles en el acceso norte a Santa Cruz desde Comodoro, donde está instalado un puesto del Plan Detectar. Cuáles son los requisitos para poder ingresar.

Ante la continuidad de la pandemia de coronavirus, siguen vigentes las restricciones en distintos ingresos a las provincias aledañas. Es el caso del puesto Ramón Santos, donde se controla el acceso norte desde Comodoro Rivadavia a Santa Cruz.

Allí se encuentran trabajando desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) para evitar el ingreso de cualquier caso sospechoso de coronavirus o sin documentación correspondiente. Según pudo saber ADNSUR, hasta el momento no se informó nada sobre intensificar los controles por la Cepa Delta.

María Sanz, subsecretaria de la APSV, detalle que actualmente «pedimos que vengan con el test negativo, con 72 horas de validez y en el caso de haber viajado en avión con 48 hora., además del permiso de circulación».

Controles en Ramón Santos: «El que no tiene hisopado y permiso, no entra»

Inicialmente se había colocado un tráiler en la explanada del puesto Ramón Santos, para realizar tests a todos aquellos que no contaban con el mismo. Sin embargo, días atrás fue retirado del lugar y ahora se colocó un colectivo del plan DetectAR «para la gente que viene en viaje y se le vence o viene de lejos. La idea es que todos vengan con el test negativo desde su lugar de origen».

«En todas las provincias hay planes de hisopados, a nosotros nos excede esa decisión de si o no. No tiene hisopado, no tiene permiso, no entra», remarcó en diálogo con El Caletense. (ADN Sur)